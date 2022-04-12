Зеленський закликав Європу включити газ та нафту у шостий санкційний пакет проти Росії

Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Литви.

Президент України Володимир Зеленський 12 квітня виступив перед парламентом Литви. Він подякував литовцям за допомогу та підтримку України.

Президент також закликав країни Європи включити у шостий антиросійській пакет санкцій нафту, газ та банки РФ. Він наголосив, що це сильно вплине на Росію та змусить її припинити війну.

"Як Європа зможе зупинити подальшу експансію Росії, якщо поки не здатна зупинити навіть те, що відбувається зараз у нас в Україні? Хоча я знаю, що Литва вже робить все на сто відсотків, щоб захистити цінності Європи, свободу і безпеку для європейців, але важливо, що всій Європі потрібно працювати на сто відсотків", - сказав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що жорсткі санкції проти РФ необхідно ухвалювати вже зараз.

"Треба робити все можливе, щоб саме зараз відповідь Європи на російську агресію була по-справжньому сильною, по-справжньому консолідованою.

Не можна чекати розробки ще сьомого чи восьмого чи девʼятого, десятого, двадцятого пакету санкцій проти Росії, щоб ухвалити по-справжньому потужні рішення. А зробити вже зараз все необхідне – у шостому санкційному пакеті. Євросоюз може це зробити. І повинен. Обовʼязково включити туди нафту. Обовʼязково санкціонувати російські банки – але всі, не частину. Не треба демонстрацій. Мають бути нарешті визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитись або принаймні суттєво обмежити споживання російського газу, нафти тощо. Тільки так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир шукати потрібно. Що війна – це катастрофа передусім для них", - наголосив президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україні все ще доводиться витискати необхідні рішення для постачання зброї.

Зеленський звернувся до народу Литви

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