Зеленський закликає світову спільноту зупинити увесь "кривавий" бізнес в Росії

На ринку Росії залишаються працювати ще десятки компаній.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу із закликом про зупинення усього бізнесу в Росії, щоб не спонсорувати вбивство мирних українців.

Про це він заявив у новому відеозверненні 15 березня.

Серед компаній, які не пішли з російського ринку - Mondelez International, Nestle, "Райффайзен Банк", Societe Generale, "Басс", Samsung, Bayer, LG, Sanofi, Unilever, Johnson & Johnson та інші.

"Ми повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною. Щоб усі в світі зайняли моральну позицію не тільки держави, а й компанії. Я говорю про бізнес, про великі корпорації, які все ще спонсорують військову машину Росії, які не пішли з ринку, хоча повинні були це зробити відразу, коли світ побачив, що роблять російські війська на нашій українській землі. Ці бренди вам добре відомі", - сказав голова держави.