Зеленський, Залужний, Кличко і Порошенко: що між ними відбувається і яку загрозу це несе Україні — FT

Аналітики видання Financial Times спробували розібратися, що відбувається між владою та опозицією.

Суперечки між Володимиром Зеленським та його старими суперниками можуть погано закінчитися для військових зусиль країни, вважають аналітики Financial Times.

Видання аналізує останні скандали, які спалахнули в українському політикумі, як вважають британські журналісти, на тлі втоми від війни та зволікання союзників із військовою допомогою Україні.

Зеленський і Кличко

Віталій Кличко, мер Києва та давній політичний суперник президента, заявив у п’ятницю, 1 грудня, німецьким ЗМІ, що Україна за Володимира Зеленського “котиться до авторитаризму”.

“У якийсь момент ми більше не будемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примх однієї людини”, — заявив Кличко, який, як вважають у FT, має президентські амбіції.

Мер Києва Віталій Кличко, як вважають, має президентські амбіції / Фото: Associated Press

Мер Києва говорив про наступ влади на місцеве самоврядування та концентрацію усієї влади в державі в одних руках та в Офісі президента. Він нагадував, що неугодних ОП мерів міст звільняють, як це сталось у Чернігові.

“Це безпрецедентна публічна критика президента з початку повномасштабного вторгнення Росії і кульмінація особистого невдоволення серед старих опонентів президента”, — пише британське видання.

Серед звинувачень Кличка на адресу президента Зеленського, між іншим, погана підготовка України до війни.

“Люди дивуються, чому ми не були краще підготовлені до цієї війни, чому Зеленський до останнього заперечував, що вона буде . . . або [як] росіяни могли так швидко дістатися до Києва”, — цитує українського політика FT.

Зеленський відповів у неділю, 3 грудня, закликавши громадськість “пам’ятати, що боротьба за долю України триває” і що “вона ведеться не у соціальних мережах, не у політичних суперечках, не у сварках”.

На заяву Кличка про “авторитаризм Зеленського” також відреагував міністр оборони Рустем Умєров, який вважає її проявом боротьби за владу.

“Я думаю коментарі мера свідчать про початок політичного сезону”, — заявив Умєров в ефірі каналу FoxNews під час візиту до США.

Зеленський і Порошенко

Ще один конфлікт, пише FT, спалахнув вчергове між Зеленським і його попередником та запеклим опонентом Петром Порошенком після того, як 1 грудня його не пропустили прикордонники.

Порошенко прямував на зустрічі з західними лідерами, зокрема у Польщі та США. Як з'ясувалося згодом, влада в останній момент скасувала дозвіл на виїзд через лист від спецслужб.

Знову театр абсурду на кордоні.



Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили.



Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту.



У… pic.twitter.com/xba9y4zD82 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 1, 2023

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що порадила парламенту скасувати дозвіл на поїздку Порошенка після того, як стало відомо про його можливу зустріч з угорським лідером Орбаном. У відомстві заявили, що російська розвідка планувала використати зустріч у власних пропагандистських цілях і посіяти розбрат у Києві, пише Financial Times.

Лідер опозиційної партії “Європейська солідарність” Порошенко заявив, що хотів спробувати запевнити Орбана, переконаного скептика щодо України, підтримати вступ країни до ЄС. Але зустрітись з ним він планував раніше, а не цієї поїздки.

Порошенко назвав рішення заборонити йому виїзд з країни “безглуздим, безпідставним і таким, що дискредитує не лише опозицію, а й демократію в Україні”.

Політичну ворожнечу всередині країни аналітики FT вважають тривожною ознакою, і що єдність, яка тримала країну перед лицем російської агресії, починає руйнуватися.

Поглиблення розбіжностей і обливання одне одного брудом відбуваються на тлі гострих дебатів у США та ЄС щодо майбутньої фінансової та військової допомоги Києву, зазначає видання.

На думку деяких аналітиків, ці внутрішні чвари можуть демотивувати союзників надалі допомагати Україні.

Політолог і директор Центру політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко назвав коментарі Кличка “перебільшеними”, а повноваження, надані Зеленському в умовах воєнного стану, “дуже обмеженими та тимчасовими”.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року український парламент ухвалив закон про надзвичайні повноваження, необхідні президенту для захисту країни та переведення її у воєнний стан.

“Після закінчення війни воєнний стан припиниться і післявоєнні вибори, швидше за все, відновлять парламентсько-президентську форму правління в Україні”, — цитує Фесенка Financial Times.

Зеленський і Залужний

Крім політичного суперництва, минулого місяця вийшла на поверхню давня напруга між Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, пише видання.

Приводом стала колонка та інтервʼю Залужного журналу The Economist, в яких він заявив, що ситуація на фронті назвав “глухим кутом”.

Валерій Залужний

Він отримав швидку відсіч президента, який наполягав на тому, що слово “глухий кут” неправильне, хоча пізніше він також визнав, що контрнаступ не досяг своїх цілей.

Тоді Зеленський без повідомлення звільнив командувача сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренко, якого вважали наближеним до Залужного. Водночас зʼявились припущення про можливу відставку й самого Залужного, зазначають аналітики FT.

Це суперництво може мати політичне підґрунтя після того, як останні закриті опитування показали, що Залужний може бути сильним суперником Зеленського на виборах, якби вони відбулися зараз. Водночас сам Залужний про свої наміри йти у політику жодного разу не заявляв, наголосили у виданні.

Рука Кремля?

Хоча багато хто вважає внутрішню боротьбу поверненням звичайної української політики, дехто вбачає у сварках руку Кремля, пише FT.

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав суперечку між Зеленським і Залужним “російською пропагандою” і “дезінформацією”, заперечивши, що між ними є справжній конфлікт.

Олександр Литвиненко, голова зовнішньої розвідки України, попередив минулого місяця, що Москва нарощує зусилля, щоб дестабілізувати Україну. Для цього Кремль і розпалює невдоволення серед політичної та військової еліти країни, сподіваючись вплинути на зміну керівництва.

Політолог Фесенко впевнений, що політичному класу України потрібно відкинути розбіжності та “накласти суворе табу на всі внутрішні дебати” заради майбутнього країни.

“Зеленському і Залужному, Порошенку і Кличку, усім впливовим політичним фігурам” треба боротися із зовнішнім ворогом, а не між собою, сказав він.

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