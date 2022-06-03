Зеленський записав відео з приводу 100 днів війни: склад очільників країни не змінився

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з приводу 100 днів війни.
На ролику глава держави перебуває разом з першими особами країни. Таке ж відео президент випустив у перші дні війни, коли російськи окупанти розповсюджували фейки про те, що Зеленський виїхав з держави.
Відповідний відеоролик глава держави опублікував на своїй сторінці в соцмережі.
Володимира Зеленського видно в оточенні голови ОП Андрія Єрмака, його радника Михайла Подоляка, керівника фракції "Слуга народу" у парламенті Давида Арахамії, а також прем’єр-міністра країни Дениса Шмигаля.
За 100 днів війни склад очільників країни не змінився.
"Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами!" – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що російські окупанти настільки дикі та обмежені, що почали вже красти магніти з холодильників.
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