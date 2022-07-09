Зеленський записав звернення в потязі дорогою з південного фронту: головні тези

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 8 липня, працював на виїзді в Дніпропетровські області, відвідавши Дніпро та Кривий Ріг. Також глава держави побував на південному фронті.

Про це український лідер повідомив у ніч проти 9 липня у традиційному зверненні, записаному у потязі.

Відвідавши передові позиції оборони ЗСУ на Дніпропетровщині, президент Зеленський заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців захисникам, які “тримають область”.

Також президент провів усі необхідні наради з керівниками Дніпропетровщини в цілому й Криворізького району зокрема – як військовими, так і цивільними. Розглядалися питання безпеки, економіки, а також соціальні питання.

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“Посадовці повинні робити не просто все можливе, а значно більше, ніж навіть можливо, щоб і в таких воєнних умовах гарантувати людям нормальний рівень життя”, - зауважив президент.

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі Зеленський особисто подякував “особливим героям” – лікарям та медичному персоналу, який рятує наших військових та цивільних після поранень.

Президент вручив державні нагороди захисникам, які відновлюються після поранень. Зокрема, “Золотою Зіркою” Героя України нагороджено підполковника Олега Грудзевича – командира танкового батальйону, завдяки особистій хоробрості якого підрозділ без втрат вийшов з оточення і в бою знищив російську диверсійну групу.

Окрім того, президент Зеленський цього дня звернувся до парламенту Словенії. Це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової.

Також український лідер привітав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з днем народження. “Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги”, - зауважив Зеленський.

Також український президент привітав усіх мусульман зі святом Курбан Байрам, яке починають святкувати після заходу сонця. “Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки”, - зауважив він, додавши, що вірить у наближення того часу, коли з цим святом вітатимуть у вільному Криму.

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