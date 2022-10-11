Зеленський запропонував країнам G7 розмістити міжнародну безпекову місію на кордоні України та Білорусі

Президент Володимир Зеленський наголосив на безпідставності заяв з боку Білорусі про нібито загрозу від України.

Президент Володимир Зеленський під час відеоконференції з лідерами країн Групи семи запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

Володимир Зеленський також наголосив, що територія Білорусі вже застосовується для ударів по Україні, а Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, заявивши, що Україна, нібито, готує удар по цій країні.

"Опосередковано вона (Росія - ред.) вже втягнула їх (Білорусь - ред.), а прагне втягнути безпосередньо. Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але, щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення, щодо будь якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення – на кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації", – запропонував глава держави.

Він також зазначив, що формат місії може бути опрацьований дипломатами і закликав підтримати цю ініціативу України на рівні Групи семи.

Путін та Лукашенко розгортають спільне угруповань військ біля кордону України

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Олександр Лукашенко також зробив заяву, що нібито НАТО країни Європи розглядають "варіанти можливої агресії проти Білорусі", зокрема і застосування ядерної зброї.

У Генштабі зазначили, що режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Путіна та РФ, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю.

На думку Олексія Арестовича, найближчим часом нападу на Україну з території Білорусі не буде, адже білоруська армія до цього не готова – режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

У свіжому звіті американського Інститут вивчення війни (ISW) повідомляється, що Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну.

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