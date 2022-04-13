Зеленський запропонував Росії обміняти Медведчука на полонених українців

Президент вважає особливо цинічним з боку Медведчука використовувати військовий камуфляж.

Президент Володимир Зеленський прокоментував затримання кума Путіна і народного депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 13 квітня.

Зеленський вважає символічним, що саме у День космонавтики був затриманий Медведчук.

"Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените "Поехали!", – зазначив президент.

Глава держави вважає особливо цинічним з боку Медведчука використовувати військовий камуфляж.

"Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу", – сказав Зеленський.

Президент запропонував Росії обміняти Медведчука на українських хлопців і дівчат, які зараз перебувають у російському полоні.

"Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість", – підсумував він.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Очільник СБУ Іван Баканов прокоментував затримання Медведчука і заявив, що кумові Путіна не допомогла навіть одягнута для маскування українська військова форма.