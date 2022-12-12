Зеленський запропонував Росії закінчити війну до Різдва: подробиці

Президент України Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну до Різдва.

Про це він сказав 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7

"Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це – глобальний інтерес. І це – частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво. Відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати", - наголосив президент України.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. Російські окупанти планували захопити нашу державу та встановити у Києві свою маріонеткову владу. Проте ЗСУ дали гідну відсіч окупантам.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв розповів, що у перші дні російська армія планувала швидко захопити Київ та Одесу, щоб потім взяти Миколаївську область і з'єднатися із ворожими силами із невизнаного Придністров'я.

Днями російський диктатор зізнався, що планував напасти на Україну раніше, проте нібито розраховував на "Мінські домовленості".

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