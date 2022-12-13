Зеленський запропонував вивести окупаційні війська на Різдво: у Путіна відповіли

Кремль, коментуючи заклик президента Володимира Зеленського добровільно вивести російські окупаційні війська з України на Різдво, відмовився від цієї пропозиції.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Пєсков висловив думку, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

Традиційно у стилі кремлівської пропаганди він заявив про деякі частини українських регіонів, які окупанти незаконно захопили, котрі й назвав "цими реаліями". Спікер Путіна в маніпулятивній формі сказав, що "без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе".

"Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови", - сказав речник диктатора РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 грудня під час свого звернення до лідерів країн – учасниць G7 закликав Росію закінчити війну до Різдва. Український лідер вказав, що "відповідь із Москви покаже, чого там насправді хочуть: чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії".

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на українсько-французькій конференції у Парижі заявив, що ЗСУ будуть звільняти від російських загарбників всю територію України і не зупиняться до повної перемоги.

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