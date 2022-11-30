Зеленський запросив Маска до України: "Розкажете нам, як закінчити війну"

Володимир Зеленський запросив американського мільярдера та винахідника Ілона Маска до України. Президент зазначив, що хай бізнесмен побачить все на власні очі та "розкаже, як закінчити війну".

Про це пише The New York Times.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте до України, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто почав і коли ми можемо її закінчити", - сказав Зеленський на саміті DealBook.

"Мирні ініціативи" Ілона Маска

Раніше американський мільярдер Ілон Маск закликав Київ до фактичної капітуляції, а його компанія більше не хотіла фінансувати зв'язок Starlink в Україні. Мільярдер заявив, що не хоче переростання конфлікту в ядерну війну. Через це шахіст і політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю одному з телеканалів обурився "моральним ідіотизмом та геополітичною сліпотою людей, які сидять у комфорті своїх особняків у Силіконовій долині та розповідають Україні, як вести свої справи".

Після цього американські ЗМІ почали публікувати інформацію, що мовляв Маск напередодні своєї "мирної ініціативи" встиг поспілкуватись із російським диктатором Путіним, проте мільярдер це спростував.

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