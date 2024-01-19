Зеленський запросив Трампа до Києва і висунув одну умову: деталі

Президент відреагував на повторну обіцянку Трампа.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до колишнього президента США Дональда Трампа і знову запросив його до України.
Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.
За словами Зеленського, він буде радий побачити Трампа в Україні за тієї умови, якщо Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.
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“Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас до України, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут”, – сказав Зеленський.
Він також додав, що якщо Трамп дійсно має “формулу” припинення війни, то він хоче знати, яка вона.
Нагадаємо, експрезидент США, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він заявив, що в разі його приходу до влади у США він “дуже швидко” закінчить війну, бо “чудово ладнає з Путіним”.
Також у травні 2023 року Дональд Трамп заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години, якщо його оберуть президентом США. Тоді він також додав, що Путіна, який розв'язав криваву війну посеред Європи, не варто називати військовим злочинцем.
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