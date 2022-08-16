Зеленський: зараз ЗСУ мають озброєння, яке на початку війни Україна не могла навіть купити

Президент Володимир Зеленський каже, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Україна могла купити Bayraktar. Втім, зараз ситуація змінилася. В українських військових з'явилася натівська зброя.

Про це він розповів у інтерв'ю The Washington Post.

"Той мінімум, який у нас був від 2014-го, на мій погляд, недостатній. Серйозні сили, які нам були потрібні, на зразок HIMARS, які ми зараз все бачимо, або, скажімо, 155-міліметрова артилерія... Я вже не говорю про танки й авіацію. Нічого цього у нас не було, не було можливості купити це", - каже президент.

За його словами,Україна змогла домовитися лише про закупівлю бойових безпілотників Bayraktar. Втім, лише ними не можна воювати. Зараз на шостому місяці війни ЗСУ потребують озброєння.

Наразі Україна все ще просить допомогти закрити небо за допомогою авіації. "Наша країна нікуди не втече, ми готові воювати, дайте нам зброю. І як тільки ми її отримаємо, ми боротимемося", - наголосив президент.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що раніше українські військові лише могли мріяти про певні види зброї. Втім, вже зараз оборонці чекають на її прибуття.

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