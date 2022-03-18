Зеленський застеріг іноземних найманців збройних сил Росії від необачного рішення

Український президент наголосив, що довге життя краще, ніж будь-які гроші.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що володіє інформацією про залучення до збройних сил РФ, які вторглися до України, іноземних найманців і застеріг їх "від найгіршого рішення в їхньому житті".

Про це він говорив в у своєму зверненні проти ночі 18 березня.

Президент наголосив, що українці захищають свою землю від однієї з найбільших армій світу, яку при цьому щоденно роблять меншою. Однак, підкреслив, він у збройних сил Росії є ще чисельність, техніка і резерв.

"Ми маємо інформацію про те, що російські військові залучають найманців з інших країн. Намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Ми з вами знаємо — це їм не допоможе. І тому зараз я попереджаю усіх, хто спробує приєднатися до окупантів на нашій українській землі: це буде найгірше рішення у вашому житті. Краще довге життя, ніж ті гроші, які вам пропонують за коротке", - попередив Зеленський.