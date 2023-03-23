Зеленський заявив про 50 знищених росіянами сіл на Херсонщині: "Держава-терорист, яку ми знешкодимо"

Президент запевнив, що вся українська земля буде очищена "від усіх смертоносних проявів Росії".

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про свою поїздку на Херсонщину 23 березня і повідомив, що окупанти майже повністю знищили 50 тамтешніх сіл.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

"Повернувся з Херсонщини – мій день був присвячений передусім цій нашій області. Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо", – запевнив президент.

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Він зазначив, що цього дня загарбники вкотре атакували Херсонщину. Ворог вдарив по Бериславу, влучивши у місцеву адміністрацію, будинки та музей.

"Навіть історичний музей у Бериславі для Росії – це чомусь загроза... Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист, яку ми знешкодимо", – наголосив Зеленський.

Він також провів у Херсоні тривалу нараду з усіма, хто відповідає за область: за оборону, за соціальну ситуацію. Окремо й уважно розглянули енергетичну ситуацію, питання відновлення.

"На вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає", – звернув увагу глава держави.

Він додав, що побував і в одному з найбільших таких сіл – Посад-Покровському, яке було таким до російського вторгнення. Президент пообіцяв зробити все, щоб це село знову було серед найбільших – "зробимо все для відбудови наших територій".

Зеленський подякував усім, хто допомагає "відновлювати нормальність життя після російського зла". Окремо він висловив подяку тим, хто залучений до розмінування на Херсонщині.

"Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії. Вся Україна буде жити", – наголосив український лідер.

Нагадаємо, протягом 22 березня окупанти влаштували 54 обстріли по території Херсонщини, внаслідок яких загинула людина і ще двоє зазнали поранень.

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