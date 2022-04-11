Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі

Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі

Росіяни хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом.

У місті Маріуполь Донецької області під час повномасштабної російсько-української війни загинули десятки тисяч людей.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Південної Кореї сьогодні, 11 квітня.

Так, президент зауважив, що наразі в Маріуполі найгірша ситуація, оскільки місто заблоковане російськими військами з 1 березня.

«Маріуполь зруйнований. Там десятки тисяч загиблих, але навіть попри це, росіяни не зупиняють наступальну операцію. Вони хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов", заявив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь, але вони потребують уваги та допомоги.

За словами Паламара, попри заяви політиків про постійний зв’язок із захисниками міста, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.

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