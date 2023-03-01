Зеленський заявив про контроль над кожним напрямком фронту і прокоментував обстріли з боку РФ

Президент анонсував повернення безпеки до прифронтових міст і сіл під час контрнаступу ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен фронтовий напрямок вдасться тримати під контролем, і висловився про російські обстріли прифронтових міст і сіл.

Про це глава держави розповів у відеозверненні 1 березня.

Зеленський повідомив, що провів довгий, детальний селектор з усіма, хто керує різними напрямами захисту держави. Йдеться про військових, СБУ, ГУР, зовнішню розвідку, МВС, інших урядовців та Офіс президента.

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"Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу", – сказав президент.

Він зауважив, що окрім безпосередньо фронтових напрямків, була увага і до прифронтових територій – тих міст і районів, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів.

"Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина. Зараз на більшій частині території нашої країни, де вдалося дати відносну безпеку життя, може не відчуватися, яким є життя тих наших людей, хто у прикордонних районах із Росією, хто на півдні нашої держави. Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж таки безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення", – розповів Зеленський.

У цьому контексті він анонсував повернення безпеки до прифронтових зон разом із контрнаступом українських військ.

"Коли ми готуємо активні дії наших військових, усіх наших Сил оборони й безпеки, ми маємо на увазі й те, що такі активні дії поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні", – сказав президент.

Він зазначив, що кожен рух українського прапора вперед означатиме й убезпечення людей. Йдеться про ті території, які звільнятимуться від ворога, і ті, що ставатимуть глибшим тилом, і про території прикордоння.

Нагадаємо, напередодні в українській розвідці повідомили, що навесні Сили оборони зможуть перейти в контрнаступ за умови належних постачань західної зброї. Головною метою контрнаступу в ГУР назвали необхідність "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Щодо ймовірних напрямків контрнаступу, то на думку військового експерта Павла Нарожного, він стартує з Мелітополя та Бердянська. Експерт пояснив, що деокупація Мелітополя означатиме відрізання південногоугруповання ворога від ліній постачання. А звільнення Бердянська дозволить проводити операції в Азовському морі та атакувати Кримський міст.

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