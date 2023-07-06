Зеленський заявив про необхідність надати Україні ракети ATACMS: "Ракети пришвидчать наші кроки вперед"

Українськім військовим потрібні американські балістичні ракети ATACMS. Завдяки ним ЗСУ можуть розпочати активні дії на деяких напрямках.

Про це і інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, далекобійні ракети, в першу чергу, збережуть життя українських військових та пришвидчать кроки вперед.

“Сьогодні відбувається інша війна. І вперш за все техніка зберігає життя людей. ATACMS дуже важливі, тому що ми можемо вражати цілі на далекій відстані. І не втрачати наших людей. У Росії є далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі, вони пришвидшать наші кроки вперед. На деяких напрямках вони просто дадуть нам можливість розпочати. А просто кидати наших людей, щоб їх просто вбила далекобійна зброя росіян - це не по людськи, ми цього робити не будемо. Тому ATACMS - пріоритет, так”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Росія втрачає перевагу у важкій зброї на фронті в Україні.

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