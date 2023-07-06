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Зеленський заявив про необхідність надати Україні ракети ATACMS: "Ракети пришвидчать наші кроки вперед"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський заявив про необхідність надати Україні ракети ATACMS: "Ракети пришвидчать наші кроки вперед"

Ракети ATACMS спроможні вражати окупантів на великіій відстані / Фото: Associated Press

Для українських військових такі ракети відкриють новий потенціал на полі бою.

Українськім військовим потрібні американські балістичні ракети ATACMS. Завдяки ним ЗСУ можуть розпочати активні дії на деяких напрямках.

Про це і інтерв’ю CNN розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, далекобійні ракети, в першу чергу, збережуть життя українських військових та пришвидчать кроки вперед.

“Сьогодні відбувається інша війна. І вперш за все техніка зберігає життя людей. ATACMS дуже важливі, тому що ми можемо вражати цілі на далекій відстані. І не втрачати наших людей. У Росії є далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі, вони пришвидшать наші кроки вперед. На деяких напрямках вони просто дадуть нам можливість розпочати. А просто кидати наших людей, щоб їх просто вбила далекобійна зброя росіян - це не по людськи, ми цього робити не будемо. Тому ATACMS - пріоритет, так”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Росія втрачає перевагу у важкій зброї на фронті в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
286
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