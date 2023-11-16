Зеленський заявив про посилення ППО: "Не все зараз можна розказати публічно"

За його словами, Харків, Донеччина та Запоріжжя - потребують більше систем.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 16 листопада звернувся до українців. Він подякував всім захисникам неба, які щоночі й щодня перебувають на бойовому чергуванні.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, тільки цієї ночі українські захисники збили 16 російських “Шахедів”.

“Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам та воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури. Звичайно, я дякую усім у світі, хто допомагає. Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильніше. Можливості нашої ППО збільшуються”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що попереду - багато роботи. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя - потребують більше систем, більше безпеки.

“Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави. Я дякую всім, хто ефективний у цьому. Слава всім, хто б’ється та працює заради України та нашої незалежності. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні”, - наголосив президент.

Нагадаємо, що до Києва 16 листопада прибув новоспечений очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон та вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

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