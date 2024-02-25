Зеленський заявив про сильний тиск росіян на одному з напрямків на фронті

Наразі російська армія чинить сильний тиск на Харківському напрямку. Аби витіснити окупантів, Збройним силам слід перейти до контрнаступу.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив президент Володимир Зеленський.

"Я скажу відверто: інтенсивність застосування артилерії був десь 1 до 12 на кінець року (2023-го - Ред.). Зараз у нас - 1 до 7. Це зменшення їхньої переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва. Нам треба перейти до конртнаступальних операцій, де ми йшли - 1 до 1,5, або 1 до 2. Тоді ми зможемо відтіснити росіян", - наголосив глава держави.

За його словами, поки немає такої кількості.

"Ми можемо стояти, або будемо втрачати 100 метрів, 50 метрів... Все це для нас важливо, але стратегічно важливіше не втратити людей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов оцінив, чи зможе Росія захопити Донбас цього року.

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