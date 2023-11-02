Зеленський заявив про спробу наступу ворога на Вугледарському напрямку: що зараз на фронті

Водночас ЗСУ продовжують оборонні дії в Авдіївці та наступальні операції на півдні.

Російські війська спробували наступати на Вугледарському напрямку, однак Сили оборони України зупинили цю спробу, завдавши ворогу втрат.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектору 2 листопада.

Зеленський розповів, що отримав інформацію щодо ситуації на фронті.

Ситуація на фронті 2 листопада

"Була спроба противника наступати на Вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат: десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених", – уточнив глава держави.

Він також повідомив, що ЗСУ продовжують оборонні дії в Авдіївці та наступальні операції на півдні.

Міноборони відзвітувало щодо надходження снарядів, ракет і техніки. Розвідки поінформували про ситуацію на фронті, на міжнародній арені та у стані ворога.

"Також підсумували результати роботи "зернового коридору" за жовтень. Динаміка позитивна. Фіналізуємо формат страхування для суден, що додасть упевненості нам і перевізникам", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вранці 2 листопада в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують свій наступ під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку. Протягом доби захисники відбили понад 50 російських атак на різних напрямках фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Варто бути уважними! Зеленський назвав міста і регіони, де є небезпека обстрілів!

Читайте також: