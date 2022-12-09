Зеленський заявив про важку ситуацію на фронті: "Не залишилось живого місця"

Президент України Володимир Зеленський повідомив 9 грудня, що ситуація на фронті залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі – Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна... На землі цих районів вже давно не залишилося живого місця – не ушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут – ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни", – розповів Зеленський.

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Він також подякував усім українським героям, солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках.

"Відбивають атаки і завдають ворогу відчутних втрат – у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором", – висловився президент про захисників України.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили ввечері 9 грудня, що окупанти надалі зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському напрямку. Водночас на Лиманському та Авдіївському напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на вищевказаних напрямках росіяни намагаються іти в контрнаступ у відповідь на активні наступальні дії з боку ЗСУ. Загарбники прагнуть відновити свої втрачені раніше позиції, проте успіху не мають.

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