Зеленський заявив про важку ситуацію на фронті та повідомив про досягнення захисників України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на фронті 3 лютого залишається важкою, водночас подякувавши військовим за здобутки у захисті держави.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що найважча ситуація – на Донецькому напрямку.

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"Ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупанта, які чітко і повно виконують завдання по захисту наших позицій, і які навіть у таких тяжких умовах, які на передовій зараз, дають Україні хороші новини", – заявив Зеленський.

Зокрема, він подякував 10-ій гірській штурмовій бригаді за успішні контрнаступальні дії на Донеччині; бійцям 54-ої окремої механізованої бригади – за хоробрість і стійкість у боях за Донбас; 81-ій окремій аеромобільній бригаді та 66-ій окремій механізованій бригаді – за захист Луганщини та сталеву міцність.

"І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців – третю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно "мінусують" ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам", – сказав президент.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але зазнають великих втрат.

Зауважимо, що президент РФ Володимир Путін поставив командуванню армії завдання до березня захопити весь Донбас. Однак за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Росія не має сил, щоб захопити понад 11 300 кв. км неокупованої Донеччини.

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