Зеленський заявив про загрозу атак на АЕС України і зробив заклик до Євроради

Глава держави наголосив, що російський терор може зупинити тільки ППО – конкретні системи, такі як Patriot, Iris-T, Samp-Т, Nasams.

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Росія може атакували інфраструктуру атомних електростанцій України, тож закликав надати державі сучасні засоби ППО.

Про це глава держави заявив 17 квітня під час виступу на засіданні Євроради по відеозв'язку.

Зеленський повідомив, що Росія вже знищила майже всю українську теплову енергетику. Терористичних атак зазнають греблі, обладнання гідроелектростанцій та газова інфраструктура.

АЕС перебувають під загрозою російських атак

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"Росія не відмовляється від радіаційного шантажу і, зокрема, продовжує жорстоко гратися з безпекою Запорізької АЕС. Ми не виключаємо, що інфраструктура інших наших атомних електростанцій і розподільчих мереж також перебуває під загрозою з боку російського терору", – зазначив президент України.

Він наголосив, що це може зупинити тільки ППО – конкретні системи, такі як Patriot, Iris-T, Samp-Т, Nasams.

"Системи, які у вас є. Вони потрібні Україні просто зараз – потрібні, щоб перешкодити Путіну використовувати терористичні методи", – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що для захисту життів від російського терору мають бути використані і заморожені активи РФ. Він закликав європейців постаратися обмежити доходи країни-агресорки.

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Зеленський закликав надати Україні зброю

Він також повідомив, що президент РФ Володимир Путін зараз сподівається, що йому вдасться домогтися успіху у своєму контрнаступі на полі бою, і єдиним корінням цієї надії є брак зброї серед українських солдатів.

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"Ми активно працюємо зі Сполученими Штатами, щоб домогтися належного рішення Конгресу щодо американського пакета підтримки. І я прошу кожного з вас підключитися до спілкування з нашими американськими партнерами, щоб їхня підтримка була реальною", – закликав Зеленський.

Він зауважив, що "ми поки що не бачили мільйона артилерійських снарядів з Євросоюзу, про які так багато говорили".

"Крім того, деякі інші ініціативи ще не реалізовано повною мірою, і це насамперед позначається на тому, чим можуть скористатися наші солдати на фронті та чого їм ще, на жаль, доведеться чекати. Прошу прискорити реалізацію наших із вами домовленостей – як щодо постачання та спільного виробництва озброєння і боєприпасів, так і щодо фінансування відповідних проєктів", – закликав президент.

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ попередили, що російські окупанти готуються влаштувати чергову провокацію на Запорізькій АЕС та звинуватити в цьому Україну.

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