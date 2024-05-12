Зеленський заявив про жорстку ситуацію на фронті і звернувся до військових

Президент повідомив про ситуацію на Харківщині та Донеччині, де тривають тяжкі бої.

Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги на Харківщині. Є села, які фактично із “сірої зони” стали зоною ведення бойових дій, і російські окупанти намагаються в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 12 травня.

Він звернувся до українських військових і подякував їм за те, що вони втримують позиції та знищують окупанта.

“Артилерія, дрони — усі, хто задіяний, і задіяний влучно, — я вам дякую. Завдання наше очевидне: треба завдати окупанту якнайбільших втрат”, — сказав президент.

Незмінна увага також іншим напрямкам бойових дій — не менш загострені зараз донецькі напрямки.

“Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все — найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський”, — розповів Зеленський.

За його словами, наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми і відповідати окупанту вогнем.

Нагадаємо, російська армія продовжує тиснути та просуватися вглиб Харківської області. Станом на 12 травня збільшилася так звана "сіра зона", а також кількість населених пунктів, де точаться активні бойові дії.

Читайте також: