Зеленський заявив, що деблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, і пояснив чому

Зеленський заявив, що деблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, і пояснив чому

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо.

Глава держави пояснив, що Україна поки не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати Маріуполь.

Про це український президент розповів під час спільної з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві у неділю, 8 травня.

"Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні. Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії", - підкреслив він.

Водночас Зеленський пригадав, що із маріупольського заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати всіх цивільних людей. Він додав, що вище політичне керівництво РФ усвідомлено "не хочуть випускати наших військових" із заводу.

Разом з тим глава держави наголосив, що Україна поверне всі свої території, "коли буде така можливість".

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному РФ Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Після цього канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Наразі подробиць перемовин немає, водночас український президент, коментуючи зустріч з Трюдо, запевним, що "спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики".

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