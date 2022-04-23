Зеленський заявив, що для подачі води в Крим Росії треба зробити кілька кроків і вона не зупиниться

Зеленський заявив, що для подачі води в Крим Росії треба зробити кілька кроків і вона не зупиниться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питна вода до анексованого РФ Криму попри захопленнями окупантами Каховської ГЕС ще не пішла, але вони зроблять усе, щоб це сталося.

Про це він заявив 23 квітня на пресконференції у Київському метрополітені, на яку зібралися українські та іноземні журналісти.

"Вони (ред.- Росія) хочуть проробити коридор і мати питну воду в Криму, вони мають вже її, вони вже зайняли ці території. Хоча не так все просто, води немає, коридору замало. Там ще декілька кроків треба їм зробити. Я не вірю, що ці люди будуть зупинятися", - заявив Зеленський.

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Президент також наголосив, що окупантів потрібно зупинити, оскільки від цього буде залежати позиція України на переговорах.

"Якщо ми їх будемо зупиняти - тоді перемовини будуть. Якщо ми зможемо зміцнити свої позиції, тоді зміцниться моя позиція на перемовинах. Не можна силою і такою безлюдяністю перемогти нашу державу", - додав Зеленський.

Варто зазначити, що росіяни захопили Каховську ГЕС та підірвали одну з дамб, внаслідок чого частково вода пішла Північнокримським каналом, але цього не достатньо. Про це 12 березня повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов та додав, що вода не може йти сама - це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями.

Дивіться онлайн-трансляцію пресконференції Зеленського на YouTube- каналі ТСН:

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 59-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.