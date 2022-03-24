Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але не збирається виконувати кремлівські ультиматуми

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним, але не збирається виконувати кремлівські ультиматуми

Зеленський наголосив, що був готовий до такої зустрічі ще від початку свого президенства, адже війна в Україні триває вже 8 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, проте не збирається виконувати російські ультиматуми.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Я був готовий до цієї зустрічі протягом всіх останніх років, коли вже був Президентом України. Адже війна в нашій країні триває вже 8 років, хоча раніше Росія і заявляла всьому світові, що їх немає на нашому сході. Протягом місяця триває широкомасштабна війна Росії проти України. Я готовий до цієї зустрічі і зараз, про що неодноразово публічно заявляв. Всім нам потрібен мир. Ми готові обговорювати умови припинення вогню, умови миру, але не готові виконувати ультиматуми", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та президентом країни-окупанта Володимиром Путіним можуть відбутися вже найближчим часом. Подоляк наголосив, що будь-які принципові рішення можуть бути ухвалені тільки на зустрічі президентів двох країн - РФ і України.

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