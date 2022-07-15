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Зеленський заявив, що нові санкції ЄС проти Росії повинні стати справедливою відповіддю на терор

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Зеленський заявив, що нові санкції ЄС проти Росії повинні стати справедливою відповіддю на терор

Фото: ТСН.ua

Український президент наголосив, що завданням українських дипломатів є посилення обмежувальних заходів проти РФ, яка завдає терористичних ударів по українських містах.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії у контексті недавніх терористичних ракетних ударів по українських містах, зокрема по Вінниці.  

Про це він говорив у своєму традиційному вечірньому зверненні  у п'ятницю, 15 липня.

Український лідер нагадав, що цього дня стали відомими перші деталі нового, уже сьомого санкційного пакету ЄС, який готується проти Російської Федерації. За словами  Володимира Зеленського, завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету.

"Після Вінниці та інших терористичних ударів окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. В тому числі завдяки санкціям", - заявив президент. 

Також Володимир Зеленський запевнив, що свою частину відповіді "обов’язково забезпечать ЗСУ".

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Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії, який містить ембарго на експорт золота, а також посилення контролю ЄС щодо експорту подвійного використання та передових технологій.

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