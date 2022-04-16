Зеленський заявив, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи

Зеленський заявив, що після переговорів з Росією можуть бути підписані два документи

Проте РФ хотіла б бачити лише одну угоду, сказав голова держави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками переговорів з Росією щодо війни можуть бути підписані два документи, один з яких – гарантії безпеки для України.

Про це голова держави сказав у розмові з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"РФ хотіла б бачити один договір, куди би все увійшло. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки", – сказав Зеленський.

Він додав, що в результаті перемовин можуть з'явитися два документи: один – щодо гарантій безпеки для України, другий – безпосередньо угода між Україною та Росією.

Нагадаємо, 12 квітня на космодромі "Східний" президент Росії Володимир Путін заявив, що мирні переговори з Україною зайшли у глухий кут.

Згодом радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що після останніх перемовин України з Росією у Стамбулі були сигнали про те, що укладення мирної угоди вже близько. Проте після заяв Путіна на космодромі "Східний" стало зрозуміло, що Росія обрала статус війни.

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