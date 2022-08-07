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Зеленський заявив, що після псевдореферендумів на окупованих територіях переговори будуть неможливі

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Зеленський заявив, що після псевдореферендумів на окупованих територіях переговори будуть неможливі

Фото: Офіс президента України

Президент Зеленський різко засудив можливе проведення референдумів на окупованих територіях. Він наголосих, що якщо це станеться, то про переговори між росією та Україною можна забути.

У разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях для Росії буде закрита будь-яка можливість переговорів з Україною та цивилізованим світом.

Про це у вечірньому зверненні 7 серпня сказав президент Володимир Зеленський.

"У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - попередив Зеленський.

Президент наголосив, що "позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент".

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