Зеленський заявив, що після псевдореферендумів на окупованих територіях переговори будуть неможливі

Президент Зеленський різко засудив можливе проведення референдумів на окупованих територіях. Він наголосих, що якщо це станеться, то про переговори між росією та Україною можна забути.
У разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях для Росії буде закрита будь-яка можливість переговорів з Україною та цивилізованим світом.
Про це у вечірньому зверненні 7 серпня сказав президент Володимир Зеленський.
"У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - попередив Зеленський.
Президент наголосив, що "позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент".
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