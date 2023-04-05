Зеленський заявив, що польські танки вже знаходяться на полі бою

Танки, які уряд Польщі передав українським військовим для захисту від російських агресорів, вже знаходяться на полі бою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з премʼєрміністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує РБК-Україна.

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Він заявив, що перебування на полі бою танків від Польщі показує лідерство Варшави у танковій коаліції.

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові отримали на озброєння американський зенітно-ракетний комплекс Avenger, який може "працювати" по цілях як вдень, так і вночі.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

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