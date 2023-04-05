Зеленський заявив, що польські танки вже знаходяться на полі бою

Глава держави підкреслив лідерство Польщі у танковій коаліції.
Танки, які уряд Польщі передав українським військовим для захисту від російських агресорів, вже знаходяться на полі бою.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з премʼєрміністром Польщі Матеушем Моравецьким, інформує РБК-Україна.
Він заявив, що перебування на полі бою танків від Польщі показує лідерство Варшави у танковій коаліції.
"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові отримали на озброєння американський зенітно-ракетний комплекс Avenger, який може "працювати" по цілях як вдень, так і вночі.
Крім того, ми раніше інформували, що Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.
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