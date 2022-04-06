Зеленський заявив, що Путін і всі, хто віддавав та виконував накази в Бучі – воєнні злочинці

Очільник країни зазначив, що покарати потрібно всіх, хто причетний до війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і всі, хто віддавав накази – воєнні злочинці.

Так він відповів журналістці турецького каналу Habertürk на запитання, чи вважає президента РФ злочинцем після різанини в Бучі. Очільник країни зазначив, що покарати потрібно всіх, хто розробляв операцію, віддав накази та тих, хто їх виконував.

"Я вважаю, що російська армія, політичне керівництво, всі, хто розробляв цю операцію, віддав накази, хто виконував їх – всі воєнні злочинці. Не можна буде покарати одну людину за ці злочини. Міжнародна спільнота і Російська Федерація повинні знати, що це масовий злочин, за яким стоять накази багатьох людей, багатьох структур, багатьох політичних рішень. Виправдання цьому немає. Тому повинні всі понести відповідальність", – додав політик.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як запобігти агресії Росії в майбутньому. Президент говорить, що потрібно створити серйозний юридичний договір.

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