Зеленський заявив, що Путін не розраховував на хоробрість українців, які протестують проти окупантів

Зеленський сказав, що у людей є потужна зброя - це хоробрість і вірність.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що громадяни України, які цими днями виходять протестуватимуть проти окупантів - герої.

Про це глава держави заявив у новому відеозверненні 7 березня.

"Погляньте сьогодні на нашу країну. Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцьке, Херсон, Старобільськ. Всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї. Але це наші люди, тому зброя у них є, у них є хоробрість, вірність, а отже, здатність вийти і казати: "Я тут. Це моє і я не віддам своє місто, свою громаду, свою Україну". Кожен українець, кожна українка, які вчора, сьогодні і завтра протестуватимуть проти окупантів - Герої. Ми кричимо на окупантів разом із вами, ми стоїмо на площах разом із вами, ми не боїмося разом із вами, коли окупанти відкривають вогонь та намагаються всіх розігнати. Ви не відступаєте, ми не відступаємо. А той, хто повторював: "Мы один народ", точно не розраховував на таку потужну реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, який там на вулицях і на площах ми ніколи ще не бачили, і який для РФ - страшний сон... Вони забули, що ми не боїмося автозаків і кийків, не боїмося танків, не боїмося кулеметів, коли на нашому боці головне — правда. Як зараз — Маріуполь і Харків, Чернігів і Суми, Одеса і Київ, Миколаїв, Житомир і Коростень, Овруч і багато інших міст", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запевнив, що після війни відбудеться відбудова всіх зруйнованих окупантами міст і вони стануть кращими від будь-якого міста в Росії.

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