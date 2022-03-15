Зеленський заявив, що РФ через напад на Україну переживає безпрецедентний удар по людському капіталу

Зеленський заявив, що РФ через напад на Україну переживає безпрецедентний удар по людському капіталу

Зеленський заявив, що Росія сама собі завдає ударів.

Росія, обстрілюючи Україну, з кожним ударом все більше знищує себе. Кожен удар по українській території - це кроки до самоізоляції, бідності, деградації РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 15 березня.

"Зараз Росія руйнує і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні, це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, бідності, деградації. РФ залишають всі, хто хоче жити і має чим думати. І науковці, артисти, бізнесмени, програмісти тощо. Такого удару по людському капіталу РФ не переживала вже десятки років. Такого удару, який нанесла собі сама, але нас це не хвилює, це не наше питання. Наше питання - зберегти своїх людей, силу нашого суспільства...", - сказав Зеленський.

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