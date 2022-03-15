Зеленський заявив, що РФ через напад на Україну переживає безпрецедентний удар по людському капіталу

Зеленський заявив, що Росія сама собі завдає ударів.
Росія, обстрілюючи Україну, з кожним ударом все більше знищує себе. Кожен удар по українській території - це кроки до самоізоляції, бідності, деградації РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 15 березня.
"Зараз Росія руйнує і себе. Тому що кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні, це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, бідності, деградації. РФ залишають всі, хто хоче жити і має чим думати. І науковці, артисти, бізнесмени, програмісти тощо. Такого удару по людському капіталу РФ не переживала вже десятки років. Такого удару, який нанесла собі сама, але нас це не хвилює, це не наше питання. Наше питання - зберегти своїх людей, силу нашого суспільства...", - сказав Зеленський.
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