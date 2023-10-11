Зеленський заявив, що РФ не збирається закінчувати війну, і назвав цілі Путіна 

Російський президент-диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти розпочату в Україні війну. Ба більше - він не хоче зупинятися лише на нашій країні.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Digi24.ro.

"Я буду дуже чесним. Він не хоче нічого закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Але він цього не хоче. В голові він хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні, це проблема", - висловився Зеленський.

Він наголошує, що немає нікого, "хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з Росією". Тим більше, зауважує український лідер, кремлівський диктатор "хоче рухатися вперед - і не тільки в Україні". Він вважає, що першою цілю Путіна будуть колишні радянські республіки, перш за все - це держави Балтії, які зараз є членами НАТО, та Молдова.

Зеленський каже, що Кремль зацікавлений у глобалізації конфліктів. Натомість на Москву варто тиснути, поставити "гуманний ультиматум, який змусить її до переговорів".

"Для одних війна - це трагедія, для інших - відкриває можливості. Вони хочуть довгострокової дестабілізації світу", - сказав він.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський висловився про закінчення війни. З його слів, війна РФ проти України перебуває вже в завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим.

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