Зеленський заявив, що РФ відпрацьовує захоплення Одеси, Харкова та Києва

Президент попередив про небезпеку спільних військових навчань РФ і Білорусі "Захід-2021".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2021" відпрацьовуватимуть варіанти можливого захоплення українських міст.

Про це глава держави розповів у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press, текст якого наводить Офіс президента.

"Якщо повертатися до Росії, вони говорять: "Ми тут до чого? Ви розмовляйте з цими товаришами з "ДНР/ЛНР". Тоді питання: а "Захід-2021". Навчання, які ви поводите – не "ЛДНР", не ОРДЛО, це ж ви (Росія – Ред.) проводите. Тоді скажіть мені, а чому тут — за тією інформацією, яку ми отримуємо – відпрацьовуються варіанти можливого захоплення Києва, Одеси, Харкова?", — розповів Зеленський.

За його словами, наявність значної кількості російських військ поблизу наших кордонів загрожує ескалацією конфлікту.

"Тому що коли у вас велика кількість військових вздовж кордонів чи контактної лінії, то будь-яка провокація може закінчитися конфліктом", — зазначив президент.

Зеленський припустив, що ймовірність провокацій є, зокрема, в середині вересня, коли буде відбуватися "Захід-2021". Проте він переконаний, що в повномасштабній війні Росія не зацікавлена.

Раніше Володимир Зеленський поскаржився, що РФ затягує проведення його зустрічі з Путіним.

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