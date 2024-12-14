Росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї - Зеленський

Зеленський підкреслив, що Москва втягнула ще одну державу у війну.

Росія почала використовувати солдатів з Північної Кореї в штурмах в Курській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області", - заявив голова держави.

За його словами, в майбутньому північнокорейці можуть бути залучені на інших ділянках фронту. Він зазначив, що "втрати серед цієї категорії вже теж помітні".

"Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", - додав президент.

Він наголосив, що Путін ігнорує заклики міжнародної спільноти до деескалації.

"Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в ГУР раніше повідомляло, що 13 грудня підрозділи армії КНДР, що перебувають на території Росії, було приведено у стан бойової готовності.

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