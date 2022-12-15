Зеленський заявив, що росіяни відповідальні за війну: "Дозволили лідеру захопити чужу землю"

Він закликав росіян виходити на протести та не боятися 25 діб арешту, коли в Україні вбивають мирних жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни відповідальні за вторгнення їхнього президента Володимира Путіна до чужої країни, адже дозволили йому це зробити.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Economist.

"Громадяни цієї країни дозволили обраному ними лідеру захопити та вбити чужу землю. Вони відповідальні? Так", – висловив переконання Зеленський.

"Є злочинці, а є ті, хто дуже довго мовчав, а потім сказав: "Ми не можемо мовчати". Якщо вони вважають себе хорошими росіянами, вони обов’язково виступатимуть проти режиму, зроблять усе, щоб режим впав, і він впаде. Це питання часу. Якщо він впаде, а ти був поруч і зробив усе, що міг, то весь світ аплодуватиме", – додав президент.

Він також звернувся до росіян із закликом виходити на протести та не боятися арешту на 25 діб. Адже російська армія щодня вбиває мирних українців.

"Доведіть це своїм дітям. Не бійся, виходь, говори. Забрали на 25 днів? Що такого страшного? Тут забрали життя, забрали дитину назавжди, вбили людину назавжди. Чому ти порівнюєш? "Мене випустили, мене забрали на 25 діб, я свою роботу вже виконав". Ні, не виконав. Чому? Бо багато років ти мовчав. І ти не винен переді мною, ти винен перед собою", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на початку грудня ексголова МЗС України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризкозаявив, що в Путіна є ідея фікс, яку розділяє більшість росіян, – необхідність перемог та величі. Тож російський диктатор відповідає інтересам, бажанням та мріям цього суспільства.

Зауважимо, дані незалежних російських опитувань станом на початок грудня свідчили, що громадяни РФ досі підтримують війну проти України, попри зростання втоми від бойових дій.

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