Зеленський заявив, що "світ ліквідує Путіна, якщо він і далі погрожуватиме ядерною зброєю"

Зеленський наголосив, що Путін відверто заявляє про знищення України та українців.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що світ знайде спосіб ліквідувати російського диктатора Путіна, якщо той і надалі погрожуватиме застосуванням ядерної зброї.

Про це він сказав в в інтерв'ю ВВС.

Зеленський наголосив, що Путін став небезпечним для України ще 2014 року, коли РФ окупувала частину України. А вже в лютому 2022 року диктатор почав повномасштабну війну та відверто погрожує знищити українців та нашу державу.

Український лідер наголосив, що він вважає, що Путін боїться за своє життя, а тому не ризикне застосувати ядерну зброю. Водночас президент додав, що він не хоче бути гарантом для "неадекватної людини, яка у ХХІ столітті розпочала війну проти свого сусіда".

"Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світові ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", - сказав він.

Нагадаємо, Путін заявив про розвиток "ядерної тріади" та полякав новими ракетами.

Американський президент Джо Байден не виключає, що очільник Кремля може використатити тактичну ядерну зброю.

Втім, в українській розвідці не бачать підвищеного ризику застосування такого озброєння Росією.

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