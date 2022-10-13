Зеленський заявив, що він буде готовий вести переговори з РФ, але є один виняток

Після повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін все ж заявив, що готовий розмовляти.

Український президент Володимир Зеленський буде готовий вести переговори з РФ, але лише з тими росіянами, які шукають миру, а не ставлять ультиматуми.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому суспільному мовнику ZDF.

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"З тим, хто хоче знайти мир, ми готові говорити... Я був готовий говорити з Путіним від першого дня свого президентського терміну, я виходив максимально на контакт... А мені весь час пропонували якісь ультиматуми, я навіть не міг поговорити... Вони не хотіли говорити ні по телефону, ніяк..." - розповів очільник України.

Зеленський повідомив, що після повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін все ж заявив, що готовий розмовляти, але після страшних злочинів його армії українська влада відмовилася з ним вести переговори.

"Та хто він такий? Він убив людей, його воїни ґвалтували дітей. Він каже, що ми все придумали..., а паралельно 100 ударів б'є по центру Києва. Це нацизм в чистому вигляді з його боку", - сказав він.

Інтерв'ю Зеленського німецькому телеканалу ZDF

В інтерв'ю німецькому мовнику ZDF президент України Володимир Зеленський висловився щодо можливого ядерного удару РФ, нещодавніх ракетних атак росіян по газотранспортній інфраструктурі України та те, що Путін є "не зовсім адекватною людиною".

Очільник України не виключає, що ризик застосування Росією ядерної зброї все ще залишається. Втім, попри ядерні погрози російського диктатора Путіна, Європа не повинна дозволяти себе шантажувати, а навпаки - має показати російському диктатору, що він в ізоляції.

Зеленський вважає, що російські війська продовжуватимуть обстрілювати Україну для того, щоб зруйнувати газотранспортну інфраструктуру, оскільки головна їхня мета - перекрити постачання газу до Європи, і зокрема Німеччини. Також він висловив думку, що саме Росія причетна до витоків газу на "Північному потоці".

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