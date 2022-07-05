Зеленський заявив, що Україна готується до нападу, та звернувся до білорусів

Володимир Зеленський вважає, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутись в цю війну. Президент зазначив, що Україна готується до можливого нападу.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії з території Білорусі було запущено багато ракет різного калібру. Вони принесли різні страждання в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 5 липня під час відкриття 26-го урядового круглого столу The Economist.

"Тим не менш ми розуміємо, що це не рішення білоруського народу. І ми вважаємо, що білоруському народу треба робити все, щоб не втягнутись в цю війну. Але і відповідальність має бути людей, які бачать, що відбувається", - підкреслив президент.

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Зеленський вважає, що не можна мовчати просто і говорити: "Це не ми. Це з нашої території Російська Федерація робить ці постріли".

"Я вважаю, що це несправедливо. Але тим не менш ми віримо в те, що Білорусь не втягнеться в цю війну. Але провокації є, провокації будуть. І скажу чесно, я тут не зовсім погоджуюся з (президенткою Молдови - ред.) Маєю Санду, бо провокації з Придністров'я є. Вони дрібні, але вони є. Росія це робить. Росія робить спеціально, щоби і там була колотнеча, щоб і там був наступний вибух цієї війни. І в Білорусі", - сказав президент.

За його словами, Білорусь під загрозою цього втягнення. Він додав, що Україна зі свого боку може сказати тільки одне: "Ми до цього готуємося".

Нагадаємо, Збройні сили Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

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