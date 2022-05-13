Зеленський заявив, що Україна не поступиться територією, щоб "зберегти обличчя Путіну"

Зеленський заявив, що Україна не повинна шукати вихід для Росії, і Макрон це даремно робить.

Спроби президента Франції Еммануеля Макрона знайти якийсь дипломатичний вихід для глави Кремля Володимира Путіна є марними.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai1.

«Ми не повинні шукати вихід для Росії, і Макрон це даремно робить. Я вважаю, що він має чудовий досвід: поки РФ сама не захоче і не зрозуміє, що їй це потрібно, вона не шукатиме жодного виходу. Може, Еммануель щось більше знає. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати у посередництві між РФ та Україною. Але не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії», — зазначив він.

Зеленський наголосив, що пропонувати деякі речі, пов'язані з поступками українським суверенітетом заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це не дуже коректно.

"Ми не готові зберігати що-небудь комусь і втрачати за це наші території. Це несправедливо, це втрачений час. 24 лютого Росія показала, що їй все одно на всі ваші поступки, якщо я вирішив забрати територію, я це зроблю, і вони це роблять. Не потрібно зараз Еммануелю робити ті чи інші дипломатичні па. Він став президентом, я його підтримував, але без жодних кроків у бік того чи іншого. Історія цього не прощає, тільки кроки вперед", - заявив президент.

Також Зеленський заявив, що Росія має зробити перший зрозумілий крок для переговорів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.