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Зеленський заявив, що Україну "атакував новий вірус з манією величі" і порівняв танки РФ із саранчою

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Зеленський заявив, що Україну "атакував новий вірус з манією величі" і порівняв танки РФ із саранчою

Перші години і дні повномасштабного вторгнення РФ були дійсно дуже складними, сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиждень тому, 24 лютого, коли Росія напала на Україну, "нас атакував інший вірус", не подібний до COVID-19. Окупанти і ворожа техніка, за його словами, рухаються територією як саранча.

Про це глава держави сказав у новому відеозверненні 3 березня.

За словами президента, перші години і дні повномасштабного вторгнення РФ були дійсно дуже складними для України. Утім, українці були єдиними, а тому вистояли і так далі й буде.

"Рівно два роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Перші тижні боротьби з ним, ми пам'ятаємо, були дуже складними. Але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус. Інша хвороба. І ті, хто страждають на тяжку анексію і тяжку окупацію чужих земель. Тиждень тому Росія вторглася у нашу Незалежну Україну, на Нашу землю. Гострий припадок агресії, манія величі, манія переслідування. Важкі психологічні комплекси. Як наслідок - ракетні комплекси. Реактивна артилерія, танки та інша бронетехніка просто як саранча. Перші години і дні повномасштабного вторгнення були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже сильними, а отже вистояли і так далі й буде! І далі стоїмо!", - сказав Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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