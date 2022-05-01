Зеленський заявив, що уряд зробить усе можливе, аби евакуювати людей з Маріуполя

Зеленський заявив, що уряд зробить усе можливе, аби евакуювати людей з Маріуполя

Сьогодні, 1 травня, з заблокованого росіянами Маріуполя вдалося евакуювати цивільних.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що попри всі складнощі, евакуація мирних мешканців буде продовжуватися й надалі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Будемо й надалі робити все, щоб евакуювати наших людей з "Азовсталі" і з Маріуполя, в цілому", - повідомив президент.

Також Зеленський наголосив, що організація гуманітарних коридорів – це складний процес. Утім, завдяки цьому вдалося врятувати понад 350 тисяч цивільних.

"Організація таких гуманітарних коридорів – це один з елементів переговорного процесу, який триває. Він дуже складний. Тим не менш, але як би складно не було, вдалося врятували понад 350 тисяч людей з районів бойових дій", - додав Зеленський.

"Вдалося вивезти вже понад 100 цивільних", - Зеленський про евакуацію з "Азовсталі"

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що евакуація цивільного населення із "Азовсталі" в Маріуполі триває. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну Україні територію.

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