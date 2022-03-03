Зеленський заявив, що в Україні воюють російські армійці, однолітки його доньки: "Це жахливо"

Зеленський сказав, що для російських матерів відкриють доступ, щоб вони забрали своїх синів.

Президент Володимир Зеленський закликав російських матерів приїздити до Києва забирати своїх полонених або загиблих синів, яких Путін відправив воювати до України. За словами президента, не правильно, якщо тіла армійців залишаться в крематоріях і їхні матері не знатимуть, чому і де загинули їхні діти.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"...відправили цих хлопців, 18-19 років. Мені 45-й рік. У мене донька такого віку. Це жахливо. Я не можу навіть собі уявити, що ці хлопці можуть бути моїми дітьми, або дітьми мого покоління. І вони прийшли... Я хочу, щоб ці матері приїхали і забрали. І, щоб ті хлопці, які вже тут загинули, їх багато, і навіть зараз я би не хотів, щоб їх в крематорії залишили і їхні матері навіть не будуть знати за що, чому і де. І це не правильно, це не по-людські. Бо Бог єдиний. Навіть, якщо тебе послали і ти вирішив вбивати інших людей. Тебе повинен судити Бог, а не крематорій. Нехай вони сюди приїздять. Ми всім відкриємо доступ, будь ласка. Нехай вони приїдуть і заберуть своїх дітей", - сказав Зеленський.