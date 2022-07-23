Зеленський заявив, що втрати армії України у війні скоротилися, і назвав щоденну кількість загиблих захисників

Зараз на полі бою щодня гине до 30 українських військових і близько 250 захисників отримують поранення.

За словами глави держави Володимира Зеленського, втрати українців у війні скоротилися у порівнянні із травневим показником, коли щодня гинуло до 100-200 військових.

Про це український президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Я можу вам сказати точно, бо я живу з цим щодня", - запевнив він.

Зеленський зазначив, що стабілізувати ситуацію на Донбасі та зменшити українські втрати допомогли нещодавні постачання зброї США та союзників, зокрема реактивних систем залпового вогню "HIMARS" та 155-мм гаубиць. Також, як зауважив глава держави, Росія починає відчувати нестачу боєприпасів та військ.

"Якщо раніше росіяни щодня випускали 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1-2 тисяч снарядів України, то тепер Україна може випускати близько 6 тисяч снарядів на день", - сказав політик.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов розповів про воєнну ситуацію на Херсонському напрямку і повідомив, чи відбуваються там наступальні дії РФ.

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