Зеленський заявив, що за наслідки війни відповідатиме не тільки Росія

Відповідальність за подовження війни, розв’язаної Кремлем, розділить також іранський режим, який постачає Росії зброю.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що відповідати за наслідки війни будуть усі, хто допомагає Росії її подовжувати.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні у неділю, 6 листопада.

Зеленський наголосив, що, допомагаючи Росії, чинний іранський режим подовжує дію тих загроз для світу, які спровоковані російською війною.

“Якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру. А це означає ближче до повного подолання продовольчої кризи. Ближче до подолання кризи вартості життя. Ближче до стабілізації енергоринку. Ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає”, - заявив український лідер.

За його словами, кожен, хто “допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати й за наслідки війни”.

Нагадаємо, США спростували заперечення Ірану щодо постачання своїх безпілотників Росії. За їхньою інформацією, лише влітку 2022 року Іран переправив десятки дронів до РФ.

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