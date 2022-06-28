Зеленський заявив в ООН, що удар Росії по ТРЦ в Кременчуці треба визнати терористичним актом

Зеленський заявив в ООН, що удар Росії по ТРЦ в Кременчуці треба визнати терористичним актом

Ракетний удар Росії по торговельному центрі в Кременчуці потрібно визнати терористичним актом.

Це необхідно для того, щоб розпочалось міжнародне розслідування, яке повинно довести причетність РФ до масових вбивств українців.

Про це 28 червня під час засідання Радбезу ООН сказав президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ООН немає юридичних обґрунтувань, що таке терористична держава, але так чи інакше цей статус потрібно забезпечити юридично на рівні ООН і карати терористичні держави. Поглянемо на події недавніх днів в Україні: у суботу 62 російські ракети вдарили по українських містах. У неділю - ще 10 ракет, одна з них вдарила по Києву, були знищені житлові будинки та дитсадок. У понеділок - вдарили по Кременчуку, по одному з ТЦ, яких багато в Україні. Є інформація про загиблих, але ця цифра поступово збільшується, десятки людей пропали безвісти. Були знайдені кінцівки відірвані від тіл. І я пропоную визнати це терористичним актом, щоб це можна було розслідувати, щоб перевірити, чи була це атака з території РФ", - сказав президент України.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

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