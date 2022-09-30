Зеленський не буде вести переговори з діючим президентом РФ Путіним

Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях з РФ щодо припинення війни, яку розв’язала країна-агресор. Проте вести переговори з Путіним наша держава не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не буде вести переговори з діючим президентом РФ Путіним.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму денному зверненні 30 вересня.

“Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних: чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність та честь. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом”, - наголосив глава держави.

Він також наголосив, що Україна має зафіксувати юридично все те, чого досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні тиранії.

“Саме тут - міцністю наших державних кордонів ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію - силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники - це вже досягнуто. Ми де-факто вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу -вони реальні для України, вони реальні на полі бою”, - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пропонує реалізувати гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з "Київським безпековим договором".

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