Зеленський заявляє, що зараз ідеальної перемоги не буде, але назвав найважливіше, що вже здобула Україна

Зеленський заявляє, що зараз ідеальної перемоги не буде, але назвав найважливіше, що вже здобула Україна

Він зазначив, що Україна дорогою ціною, вже отримала визнання в світі

Україні потрібна перемога, як країні, яка на це заслуговує, але в цій ситуації, що є зараз, перемога не може бути ідеальною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спілкуванні із представниками українських медіа.

Він розповів, про те, що йому б зараз хотілось і чи вважає він те, що зараз вже можна казати, що українці увійшли в історію.

«Чого я хочу, щоб все те, що робимо ми, все, що робите ви, наші військові і що роблять люди, щоб це було не даремно. Всі ту жертви, щоб були не просто так. Те, що воно повинно призвести до припинення війни, те, що воно повинно призвести до перемоги в нашому розумінні. Я розумію, що в цей момент ідеальної перемоги не буде, але вона потрібна нам, як країні, яка на це заслуговує, і я точно знаю, що глобальна перемога в цілому», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Україна дорогою ціною, вже отримала визнання в світі, стала лідером і перестала для багатьох у світі бути частиною Росії.

«І точно розумію, що в цій перемозі, ви абсолютно праві, що людям потрібно почути, яка Україна буде завтра. Але я точно бачу, що Україна завтра – вже наступила. Питання просто в тому, що зараз ми займаємось війною. Але що зараз країна таких об’єднаних людей, це вже вийшло. Ми вже в цьому перемогли. А далі, щоб ми не робили, щоб ми не будували все буде саме так на високому рівні. Може ціна дорога, яка нам ще точно не відома, але ми точно стали у світі лідерами, суб’єктами і не за лаштунками перебуваємо. Мені здається це важливо. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації, мені здається, що це найважливіше, що з нами відбулось», - заявив президент.

Володимир Зеленський поспікувався з українськими журналістами

Читайте також:

Гарячі лінії, сайт і боти: як в Україні можна відшукати зниклих безвісти

Репарацію від Росії може отримати не лише держава, а й кожен постраждалий від війни українець

Люди виходили з укриттів вперше за два тижні, обіймались і плакали - мер Тростянця про звільнення міста