Зеленський заявляє, що зараз ідеальної перемоги не буде, але назвав найважливіше, що вже здобула Україна

Він зазначив, що Україна дорогою ціною, вже отримала визнання в світі
Україні потрібна перемога, як країні, яка на це заслуговує, але в цій ситуації, що є зараз, перемога не може бути ідеальною.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у спілкуванні із представниками українських медіа.
Він розповів, про те, що йому б зараз хотілось і чи вважає він те, що зараз вже можна казати, що українці увійшли в історію.
«Чого я хочу, щоб все те, що робимо ми, все, що робите ви, наші військові і що роблять люди, щоб це було не даремно. Всі ту жертви, щоб були не просто так. Те, що воно повинно призвести до припинення війни, те, що воно повинно призвести до перемоги в нашому розумінні. Я розумію, що в цей момент ідеальної перемоги не буде, але вона потрібна нам, як країні, яка на це заслуговує, і я точно знаю, що глобальна перемога в цілому», - заявив Зеленський.
Він зазначив, що Україна дорогою ціною, вже отримала визнання в світі, стала лідером і перестала для багатьох у світі бути частиною Росії.
«І точно розумію, що в цій перемозі, ви абсолютно праві, що людям потрібно почути, яка Україна буде завтра. Але я точно бачу, що Україна завтра – вже наступила. Питання просто в тому, що зараз ми займаємось війною. Але що зараз країна таких об’єднаних людей, це вже вийшло. Ми вже в цьому перемогли. А далі, щоб ми не робили, щоб ми не будували все буде саме так на високому рівні. Може ціна дорога, яка нам ще точно не відома, але ми точно стали у світі лідерами, суб’єктами і не за лаштунками перебуваємо. Мені здається це важливо. Важливо, що Україна для всього світу перестала бути частиною Російської Федерації, мені здається, що це найважливіше, що з нами відбулось», - заявив президент.
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